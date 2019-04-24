Москва, 24 апреля, 2019, 15:55 — ИА Регнум. В Совфеде предвидят истерическую реакцию Украины на решение президента РФ Владимира Путина дать возможность жителям ДНР и ЛНР получать гражданство РФ в упрощенном порядке, передает корреспондент ИА REGNUM 24 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Паспорт

«Нетрудно предвидеть истерическую реакцию на указ со стороны Киева и его западных покровителей, которые, конечно же, поспешат усмотреть в этом акте некую попытку России «ассимилировать» ДНР и ЛНР или их жителей, посягнуть на суверенитет Украины и т.п.», — отметил в Facebook глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

Для жителей Донецка и Луганска не надо будет соблюдать ряд условий при получении гражданства РФ: проживание в России не менее пяти лет, наличие законного источника средств к существованию, отказ от гражданства иностранного государства, владение русским языком.

Сенатор подчеркнул, что решение не нарушает международных норм, а также назвал беспочвенными обвинения в создании «прецедента».

"Абсолютно неправомерны обвинения в наш адрес в том, что мы, мол, создаем некий прецедент и ведем какую-то особую политику в отношении иностранных граждан, которых считаем своими соотечественниками. Аналогичную практику осуществляют, например, Румыния и Венгрия, предоставляющие свое гражданство лицам этих национальностей, традиционно проживающим на территории Украины», — напомнил Косачёв.

По данным Совфеда, с апреля 2014 года по апрель 2019 года по вопросу приобретения гражданства России обратились свыше 334 тыс. граждан Украины.