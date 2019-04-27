Москва, 27 апреля, 2019, 11:49 — ИА Регнум. Экологическая проверка на участке запланированного строительства Юго-Восточной хорды Москвы (ЮВХ) в районе Москворечье-Сабурово обнаружила источник радиационной опасности. В чем именно состоит проблема с местом, где запланировано строительство, и как она может стать значительно мощнее, пишет в своей статье корреспондент ИА REGNUM Георгий Балаков.

Георгий Балаков ИА REGNUM Экологическая проверка

В данном районе расположено одно из крупнейших захоронений радиоактивных отходов производства изотопов. И хотя сейчас радиоактивные вещества закрыты слоем почвы и ведут себя достаточно «тихо», в случае начала строительства на этом месте высока вероятность выхода загрязнения на поверхность, что создаст угрозу здоровью огромного числа людей. Проведенные замеры показали на некоторых участках 30-кратное превышение нормы радиации. Однако похоже, что административное указание — строить ЮВХ именно здесь — заставило чиновников закрыть глаза на реальную опасность радиационного загрязнения (хотя несколькими годами раньше уже отменяли строительство дороги на этом участке именно по причине указанной опасности).

Так почему тем не менее ЮВХ решили провести по данному участку? По мнению муниципального депутата района Лефортово, кандидата физико-математических наук, выпускника физфака МГУ Павла Тарасова, есть ряд причин:

«Первое — в этом никто всерьёз не разбирался — фактор незнания. А второе — это то, как работает административная машина. Если даны вводные «сделай любой ценой», всячески игнорируются факты, которые этому мешают. Выгоднее закрыть глаза на какой-то фактор, чем не выполнить указания начальника. И то, что это будет опасно для людей, это имеет гораздо меньшее значение, к сожалению».

При этом относительно строительства и среди местных жителей нет единства.

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