Ялта, Крым, 24 апреля, 2019, 15:09 — ИА Регнум. Организаторы Ялтинского международного экономического форума готовы в 2020 году предоставить украинской делегации во главе с новоизбранным президентом страны Владимиром Зеленским статус почётных гостей. Об этом 24 апреля заявил журналистам глава оргкомитета ЯМЭФ Андрей Назаров.

Максим Стоялов Владимир Зеленский

«Украинский народ возлагает большие надежды на нового президента в урегулировании всех конфликтов и возобновлении отношений с Россией. Если он будет подтверждать это своими действиями, мы готовы пригласить его на шестой Ялтинский форум и даже рассмотреть на заседании организационного комитета возможность объявить украинскую делегацию почётным гостем форума», — отметил Назаров.

Однако, по его словам, сначала нужно посмотреть, как пройдут выборы в Верховную раду.

«В прошлом году мы уже выделяли специальную квоту для украинской делегации. Тогда же мы получили подтверждения от ряда политиков, в том числе депутатов Верховной рады, однако в связи с выборами нового президента реализовать этот визит так и не удалось», — добавил глава оргкомитета форума.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году число участников форума превысило 4,5 тысячи человек, которые приехали в Ялту из около 100 стран мира. По его итогам было заключено более 102 соглашений на общую сумму 215 миллиардов рублей.

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