Санкт-Петербург, 24 апреля, 2019, 14:47 — ИА Регнум. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области, единоросс Владимир Петров раскритиковал принятый 24 апреля коллегами из Санкт-Петербурга региональный закон о введении бесплатного круглогодичного проезда для петербургских пенсионеров и льготников в пригородных электричках.

Дарья Драй ИА REGNUM Пригородный поезд

«Хорошая инициатива, однако есть немного и от Черномырдина (хотели как лучше, а получилось, как всегда)», — написал депутат в своем Facebook.

Петров напомнил, что Петербург и Ленобласть ранее подписали соглашение о взаимном признании льгот на проезд в общественном транспорте пригородного (междугороднего) сообщения, которое фактически подразумевает синхронизацию действий двух регионов в этой сфере.

«Ведь электричка идёт условно от Финляндского (вокзала) в Выборг, до Зеленогорска в РЖД (АО «СЗППК») платит за пенсионера СПБ, а от Зеленогорска до Выборга Ленобласть. Одностороннее решение получается, мягко скажем, не совсем партнерское», — считает Владимир Петров.

Он обращает внимание на то, что для льготников, выезжающих в дальние от Петербурга районы Ленобласти, сумма скидки по новому закону всё равно будет несущественной: «10−15 км бесплатно, а на весь остальной маршрут областная льгота в 89%».

«Хотя для пассажиров-льготников, пользующихся маршрутами на электропоездах внутри административной границы города <…> данное решение действительно будет иметь существенное значение», — признаёт областной депутат.

Он также удивлен тому, что льготу сделали круглогодичной, поскольку «сложно представить, что такой возможностью все пенсионеры станут реально пользоваться зимой, а не летом».

Как сообщало ИА REGNUM, принятый Заксобранием Петербурга закон предоставит право на бесплатный проезд в поездах пригородного сообщения в течение всего года труженикам тыла времен Великой Отечественной войны, ветеранам труда и военной службы, пенсионерам и гражданам предпенсионного возраста, проработавшим в Ленинграде-Петербурге не менее 20 лет и имеющим трудовой стаж не менее 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин, а также реабилитированным жертвам политических репрессий, матерям-героиням.