Москва, 25 апреля, 2019, 00:56 — ИА Регнум. Российское телевидение заполонили околополитические ток-шоу, набирающие на амплуа отрицательных героев одних и тех же кочующих по каналам персонажей. Какую цель ставят перед собой создатели этой низкопробной продукции и какого эффекта достигают в действительности, рассуждает в своей статье автор ИА REGNUM Александр Халдей.

Якуб Корейба. youtube.com Цитата из видео «Дмитрий Куликов бросил в Якуба Корейбу стакан»

Содержимое телепрограмм заставляет задуматься о судьбе самого телевидения; плохо срежессированный спектакль под вывеской политического ток-шоу с несменяемыми Корейбой, Бомом, Ковтуном и другими «страдальцами за дело Зла» уже, похоже, не может вызвать ничего, кроме отвращения. Мастера телевизионной культуры именно это считают способ привлечения и просвещения зрителя — или так они формируют представление о населении соответствующих стран, которые представлены персонажами, демонстрирующие различные моральные отклонения?

Скорее всего, справедливы оба предположения, и тем хуже, в таком случае, обстоят дела для создателей этого варева. Скандал нон-стоп — это смерть телевидения как системы, имеющей хотя бы минимальное отношение к информации. Интернет предоставляет пользователю большую возможность и насладиться зрелищем по вкусу, и получить знание. Так что телевизор при продолжении существующей тенденции может постигнуть участь патефона. Впрочем, если тренд продолжит идти по нарастающей, жалеть об этом сильно не будут.

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