Москва, 24 апреля, 2019, 14:08 — ИА Регнум. Российские исследователи впервые за многие годы проведут в 2019—2020 годах научно-исследовательскую экспедицию в Антарктике для изучения запасов криля и других водных биоресурсов, сообщает 24 апреля пресс-служба Росрыболовства.

Krill666 Антарктический криль

Рейс будет совершен на научно-исследовательском судне «Атлантида». Первым этапом экспедиции станут ресурсные исследования криля в антарктической части Атлантики. Также в ходе экспедиции учёные, вероятно, дадут оценку состоянию запасов водных биоресурсов в зоне регулирования южной части Тихого океана (ЮТО).

Ruspelagic.ru Карта основных промысловых районов. Антарктида

Отмечается, что полученные учёными результаты помогут организовать работу российского рыбопромыслового флота в южных районах Мирового океана.

Выполнение исследований в водах ЮТО позволит получить сведения о состоянии запасов пелагических видов рыб, в первую очередь — ставриды. Также по итогам экспедиции будут разработаны рекомендации по эффективному освоению сырьевой базы, сформулированы геополитические интересы России в зоне действия Конвенции Комиссии ЮТО — традиционном районе для отечественного промысла с 1978 года. «Информация будет полезна для дальнейших переговоров о возможности пересмотра ключей по распределению национальных квот», — сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.