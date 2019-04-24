Санкт-Петербург, 24 апреля, 2019, 14:04 — ИА Регнум. Учитывать межбюджетные трансферты в законе о федеральном бюджете предложил спикер Астраханской областной думы Игорь Мартынов, выступая 24 апреля на заседании совета законодателей в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Мартынов обозначил ряд аспектов в межбюджетных отношениях, актуальных не только для Астраханской области, но и для других регионов.

Дарья Драй ИА REGNUM Заседание Совета законодателей РФ в Таврическом дворце Петербурга

В частности, Мартынов отметил тенденцию к снижению доли средств, направляемых на развитие, в бюджетах регионов: по его данным сегодня в среднем по стране на капитальные вложения и прочие цели в субъектах РФ направляется лишь 10% расходов, остальное регионы тратят на исполнение обязательств, преимущественно социальных.

Отдельным риском для бюджетов регионов, по мнению Мартынова, является сокращение доли от налогов, поступающей в бюджеты субъектов.

«Еще несколько лет назад в Астраханской области распределение налогов, полученных с территорий, было 50 на 50, сегодня по Астраханской области 32% всех собираемых налогов остается на территории, 68% уходит в федеральный бюджет», — отметил Мартынов.

Спикер Астраханской области выступил с предложениями, которые, по его мнению, позволят регионам решить ряд проблем. В частности, Мартынов предложил учитывать трансферты, перечисляемые из федерального бюджета в региональные, в федеральном законе о бюджете.

«Значительная часть иных межбюджетных трансфертов не утверждается федеральным законом о федеральном бюджете — на текущий год 48% таких трансфертов не утверждены, соответственно, мы не можем планировать их поступление в свои бюджеты и проводить соответствующие процедуры. В результате мы с вами можем подойти к периоду, когда только к августу выйдем на заключение договоров, а в некоторых регионах нашей страны в это время строительный сезон пора завершать. Наше предложение — трансферты должны быть расписаны в бюджете, без резервного фонда», — отметил Мартынов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сегодня, 24 апреля, в ходе заседания совета законодателей председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что видит перспективы у восьми регионов РФ перейти в разряд регионов-доноров — в их числе он назвал Краснодарский край, Республику Башкирию, Ростовскую область, Омскую область, Пермский край, а также Иркутскую и Нижегородскую области, Республику Удмуртию, Нижегородская область.