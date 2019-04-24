Вашингтон, 24 апреля, 2019, 13:25 — ИА Регнум. Во время предвыборной гонки на президентских выборах в США в 2016 году политику Дональду Трампу приходилось прибегать к нестандартным методикам, так как «никто в Вашингтоне» не хотел работать с «аутсайдером». Об этом 23 апреля в интервью журналу Time заявил старший помощник Трампа и его зять Джаред Кушнер, занимавший высокий пост и в предвыборном штабе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трампарарамп

По словам Кушнера, предвыборная кампания Трампа опиралась на рекламу в социальных сетях и огромное количество личных встреч кандидата в президенты с избирателями именно потому, что другие методы агитации были недоступны предвыборному штабу в связи с отсутствием устоявшихся связей в политической элите страны.

Напомним, вплоть до дня выборов 8 ноября 2016 года подавляющее большинство аналитиков предсказывало победу Хиллари Клинтон. Кроме того, как до, так и после выборов, в социальных сетях и СМИ США распространялась информация, что Дональд Трамп никогда не планировал «всерьез» избираться в президенты, что для него это было своего рода игрой. Писали так же, что победа на выборах привела Трампа в ужас.