Чебоксары, 24 апреля, 2019, 12:21 — ИА Регнум. Надежды и планы на третий срок главы Чувашии Михаила Игнатьева если не рухнули, то изрядно пошатнулись. В вопросе отставки, который перманентно поднимался в информационном пространстве и будировался, как правило, оппозицией, появилось новое звучание. Серьёзное информационное подкрепление теме сложения полномочий Игнатьева придал авторитетный телеграм-канал, сообщивший, что в Кремле началась подготовка кадровых ротаций губернаторов, и в числе 12 глав в отставку будет отправлен руководитель Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Игнатьев

В республике уже окрестили Игнатьева «хромой уткой», от команды которого не стоит ждать результативности, другие полагают, что информация от «телеграмного» рупора медийного куратора Кремля — это всего лишь мнение «одной из башен», но главное, чтоб Игнатьев не ухудшал свою «политическую карму», как это делал в конце срока своих полномочий на посту первый президент Чувашии Николай Федоров (ныне первый вице-спикер Совета Федерации). Однако Игнатьев, судя по всему, идёт по стопам своего бывшего начальника, но в отличие от учителя — ещё и с «полицейскими методами». Напомним, полномочия Михаила Игнатьева истекают в 2020 году.

По словам наблюдателей, в республике сложилась «очень нервозная обстановка». О чём могут говорить, к примеру, элементы истерии, наблюдавшиеся при оглашении послания 23 января 2019 года (когда полицейские едва не устроили настоящий террор гостям за любую неподходящую по форме и содержанию «атрибутику»), а также странная жалоба Михаила Игнатьева в полицию на «заведомо ложные сведения» в адрес 78-летней пенсионерки и активистки из «Справедливой России» Тамары Манаевой, которая записала видеообращение к президенту Владимиру Путину с просьбой отправить главу Чувашии в отставку. Эксперты обращают внимание на то, что подано заявление не в суд, а в полицию, чтобы «максимально устрашить всех и вся».

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«Было такое заявление, Тамара Манаева ходила в МВД. Позже следователь сообщил ей, что провели лингвистическую экспертизу, и нет оснований каким-то образом привлекать к ответственности. Это может говорить только о том, что в Чувашии — очень нервозная обстановка, и такое же состояние, скорее всего, у главы республики, он не уверен, находится в сильном эмоциональном состоянии. И предпринимаются попытки всячески сделать так, чтобы максимально устрашить всех и вся — тех, кто не так на него посмотрел, не так сказал», — считает депутат Госдумы, лидер чувашских справороссов Олег Николаев.

Координатор регионального отделения Комитета гражданских инициатив Игорь Михайлов в Фейсбуке отмечает, что Чувашия для федерального центра «никогда не была в приоритете, поэтому не стоит ждать «персонального» решения президента России по республике»:

"Речь идёт о плановой, а не о досрочной отставке главы республики. Михаил Васильевич Игнатьев всем своим видом демонстрирует, что идет на переизбрание, это заметно по его активности и освещению в государственных СМИ. На фоне низких социально-экономических показателей региона, целого ряда федеральных скандалов, представляется, что шансов на переизбрание у Игнатьева нет. Маловероятно, что ему дадут возможность оставить своего преемника на посту главы. Но всех интересует вопрос: «Когда ждать отставки?» Видимо, этой осенью в рамках пакетных отставок губернаторов, либо уже весной 2020 года».

По мнению Михайлова, статус «хромой утки» Игнатьева и долгая пауза с личностью врио главы «не лучшим образом» повлияют на эффективность работы чиновничьего аппарата. При «остром дефиците профессионализма среди управленцев всех уровней, снижающихся финансовых ресурсах, работа министров и глав муниципальных образований будет фактически парализована»:

"В экономике республики вряд ли стоит ожидать серьезных позитивных изменений, крупных инвестпроектов, но внутриполитическая обстановка будет накаляться, вплоть до применения репрессивных методов, что мы уже наблюдаем».

Лидер чувашского отделения «Патриоты России» Владислав Солдатов считает, что ситуация схожа с последним годом президентства в Чувашии Николая Федорова, когда он фактически сам информационно себя «топил», то разгуливал по рынку в женском парике, то на камеру тушил лесной пожар:

«Как говорится, поспешишь — людей насмешишь. Чем ближе к 2020 году — тем больше нервы сдают, и получаются подобные ляпы в виде жалобы на пенсионерку. Любой мало-мальски грамотный политтехнолог понимает, что нельзя допускать подобные вещи, это вчерашние полицейские методы. Вряд ли это решение Игнатьева, кто-то ему насоветовал. Уже не раз говорил, что любой промах, любую его осечку будут использовать по полной программе не только СМИ и телеграм-каналы, но и кандидаты на пост главы Чувашии. В любом случае не стоит ухудшать свою политическую карму».

По мнению Владислава Солдатова, после публикации об отставке Михаила Игнатьева в телеграм-канале, который приписывают медийному куратору из администрации президента России, нельзя сказать, что «сразу все планы обрушились, но червоточина появилась, которая может поразить весь организм».

"Это только одна из «башен» Кремля, но сейчас в администрации президента вряд ли один человек принимает кадровые решения. Решения принимаются коллегиально. И я думаю, что вслед за этой информацией последуют ещё. Игнатьеву остаётся подтягивать тылы, налаживать контакты с олигархическими группировками, что он сейчас и пытается делать. В ближайшее время следует ожидать появления действующих игроков, которые будут претендовать на власть в Чувашии. Вечно в подполье сидеть невозможно», — говорит лидер чувашского отделения «Патриотов России».

Солдатов считает, что в числе тех, кто может выйти «из подполья» и рассматриваться как кандидат на пост главы Чувашии, — выходцы из республики, работающие в федеральных структурах или правительствах других регионов: вице-премьер Коми Анатолий Князев (бывший вице-спикер Чувашии), временно безработный Павел Семенов (экс-депутат Госдумы от Чувашии), вице-премьер Тульской области Сергей Егоров, депутаты Госдумы Николай Малов (фракция «Единая Россия») и Олег Николаев (фракция «Справедливая Россия»).

«Николай Малов умеет угождать и нашим, и вашим. Говорят, что сейчас он развил очень бурную деятельность в кулуарах. Человек он опытный, поэтому действует очень аккуратно. Есть шансы и у Олега Николаева, если в Кремле решат дать справороссам ещё одну губернаторскую «квоту», — полагает Владислав Солдатов.