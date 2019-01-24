Подарок народу, спасибо Путину: симптомы третьего срока главы Чувашии

Наталия Николаева, , 22:32 — REGNUM

23 января глава Чувашии Михаил Игнатьев обратился с очередным, девятым посланием Государственному совету. Главное годовое политическое мероприятие стало контрастом «ярко выраженной отрицательной» динамике рейтинга первого лица республики по итогам 2018 года. Всё было обставлено так, чтобы как можно отчётливее дать местной элите сигнал: Игнатьев собирается на третий срок, а послание — это предвыборный гонг, с которого разворачивается политическая кампания.

Симптомы третьего срока

Среди явных симптомов выборов-2020 с позиционированием себя как кандидата — возврат к предвыборному слогану 2015 года «Вместе жить — вместе строить», рекордный по многостраничности раздаточный материал, к которому впервые приложили красочный календарь-2019 — с первым лицом на обложке и «ежемесячными» цитатами из послания. В контексте предвыборной гонки выглядит логичным, что само послание стало наиболее продолжительным по времени, с перечислением главных достижений как за год, так и за девятилетнюю работу на посту.

Символично, что и началось послание с итогов других выборов — президентских, при этом получилась «чёртова дюжина» упоминаний президента в послании, из них четыре раза — в первые минуты выступления. И первые аплодисменты были связаны с президентскими указами, а наиболее громкие — после слов благодарности «президенту России и правительству страны за поддержку Чувашской Республики», высказанных от «имени народа».

Что касается содержания, то даже самые непримиримые оппозиционеры считают нынешнее послание «более выверенным, более грамотным». Ирония в том, что написано оно в отсутствие пресс-секретаря главы Чувашии или как-либо упоминаемого спичрайтера: напомним, до абсурдности в декабре 2018 году дошла ситуация с известной журналисткой, которая тихо покинула пост через две недели. Одним словом, в кулуарах шутят, зачем Михаилу Игнатьеву пресс-секретарь, если без него он пишет «более выверенно», гораздо ёмче и интереснее излагает свои мысли и даже читает стихи… Циники уверены: всё-таки запущен коллективный разум накануне важного политического старта.

Нельзя не отметить и чёткую организационно-административную работу по сбору гостей и проведению мероприятия в целом. С другой стороны, не обошлось без безумных элементов истерии. Неожиданностью стало то, что полицейские едва не устроили настоящий террор гостям за любую неподходящую по форме и содержанию «атрибутику». Так, на улице перед турникетом городские оппозиционеры раздавали желающим жёлтые листовки: отдельным гостям, осмелившимся взять их в руки, путь преграждали стражи порядка, отказываясь пропускать и требуя отдать листовки. На каком основании — так и не объяснили. В разгорающийся конфликт пришлось вмешаться чиновникам. Подобные попытки запрета характерны для предвыборного ажиотажа.

Примечательно также, что на оглашении послания не было депутатов Госдумы от Чувашии от оппозиционных партий Валентина Шурчанов (КПРФ) и Анатолия Аксакова («Справедливая Россия»). В отличие от прошлых лет, не все руководители региональных партий получили приглашение.

Между тем в рейтинге эффективности управления в регионах России по итогам 2018 года, составленном АПЭК (Агентство политических и экономических коммукникаций), Чувашия отмечена в числе регионов «с ярко выраженной отрицательной» динамикой и в группе семи регионов, где произошло «наиболее заметное снижение позиций».

"В целом падение рейтинга чаще характеризует регионы с уже давно или относительно давно работающими главами», — констатируют эксперты АПЭК, отмечая, что «падение по всем направлениям» отмечалось в Пензенской, Саратовской областях и Чувашии — «регионах со средним уровнем эффективности власти».

Акценты послания

Михаил Игнатьев, говоря в целом об итогах работы, уверен, что «Чувашия была, остается и будет одним из самых стабильных, динамично развивающихся и комфортных для жизни регионов». В том числе 2018 год, «несмотря на сложности, стал для Чувашии очередным годом поступательного движения вперед». В этот раз особый упор в послании был сделан на поддержку детства в различных вариациях, дорожные проекты и строительство социально-культурных объектов, на информационной политике.

Что касается экономики, то руководитель региона, в частности, говорил о 150-миллиардных инвестициях с 2016 года, 15-миллиардных вложениях в моногорода, росте бюджетных доходов на 12% и средней зарплаты с 27 165 до 62 тыс. рублей к 2030 году, поделился успехами чувашских предприятий в импортозамещении, поставил задачу тотальной цифровизации в отраслях, напомнил о дорожных проектах и наращивании после падения объёмов жилищного строительства. Констатировал рост на 3,2 года с момента «майских» указов продолжительности жизни населения республики и достижение 73,5 года.

«Теперь перед нами стоит задача — обеспечить устойчивый рост продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году», — сказал Михаил Игнатьев под разразившиеся овации.

Из самокритических моментов можно выделить отсутствие «реальных подвижек в создании республиканского агропромышленного парка», создании электронной продовольственной площадки, рост младенческой смертности. Бурными аплодисментами встретил зал поручение о пересмотре нормативов накопления твердых коммунальных отходов для селян. Озабоченность вызывает более чем полумиллиардный долг за аренду муниципального имущества в районах и городах. Вскользь затронул Михаил Игнатьев тему коррупции, не став комментировать последние громкие аресты.

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Что касается оппозиции, то глава региона был менее категоричен и более корректен, призвав, «несмотря на политические разногласия», «в пылу полемики не пытаться умалить успехи и достижения, не создавать негативный имидж республики». В продолжение темы большое внимание было уделено информационной работе, впервые обращено внимание на социальные сети.

«Что касается взаимодействия органов власти со средствами массовой информации… Вызывают нарекания факты, когда руководители органов исполнительной власти, органов местного самоуправления при возникновении проблемных ситуаций пытаются их замолчать, надеются, авось обойдется. Не обойдется… При оценке эффективности деятельности руководителей органов исполнительной власти считаю необходимым учитывать также их работу в информационном пространстве», — заявил Михаил Игнатьев.

«Мы видим, что за последние годы социальные сети стали востребованной коммуникативной площадкой. Неправильная подача, несвоевременное доведение информации способны превратить даже самую позитивную информацию в негатив и заставить работать наши достижения против нас. Только работа на опережение, открытое разъяснение возникающих проблем позволяют сохранить стабильную обстановку в регионе.

Поэтому органам власти необходимо максимально эффективно использовать социальные сети в своей деятельности для получения обратной связи от населения при принятии ответственных решений. Не исключаю, что некоторые руководители, пообщавшись с рядовыми гражданами в социальных сетях, узнают о себе много нового. И не всегда, может быть, приятного. Но зато смогут оперативно ответить на самые злободневные запросы и решить наиболее волнующие людей проблемы», — взывал глава Чувашии.

Михаил Игнатьев, по примеру президента Владимира Путина, попросил отдельных аплодисментов для сидящих в авангарде добровольцев, пояснив, что «они наши надежные помощники в реализации социально значимых задач».

Завершается послание на юбилейных датах: в 2019 году город Чебоксары отмечает 550-летие, в 2020 году будет праздноваться 100-летие Чувашской автономии. Глава региона уверен, что «мы с достойными результатами подходим к юбилейным датам»:

"Лучшим подарком станут улучшение качества жизни людей, повышение роли нашего региона в экономическом, социальном и культурном развитии страны».

И почти как завещание прозвучали стихи чувашского поэта Михаила Сеспеля, 120-летие со дня рождения которого отмечается в этом году:

«Шагайте бодрее и твёрже,

Отчизны любимой сыны,

Не можем отстать мы, — не можем!

От поступи нашей страны!»

Пусть эта непоколебимая вера горит и в наших сердцах!

Благодарю за внимание!

Ваш Михаил Игнатьев».

Комментарии единороссов

Опрошенные единороссы говорили практически об одном и том же — партийных проектах и что «нам удаётся под руководством Михаила Игнатьева решать те задачи, которые поставлены». Депутат Госдумы Алена Аршинова констатировала, что «Михаил Игнатьев подводил итог предыдущему году и задел планы, которые фактически реализуются в этом году». По её мнению, «очень важно, что акценты опять Михаилом Васильевичем были расставлены в пользу образования и науки, поскольку мы должны вкладывать в первую очередь в наших людей, потому что люди для того, чтобы обеспечивать экономические показатели, должны быть образованны, должны быть интегрированы и в науку, и в инновации».

«Обращаясь с посланием, глава подвёл итоги социально-экономического развития республики в прошедшем 2018 году, наметил новые цели, поставил новые задачи органам власти, органам местного самоуправления… Михаил Васильевич затронул практически все направления жизни республики… Сегодня у нас, у всех участников послания, есть понимание того, что в данном послании во главе стоит человек, житель нашей республики. Мы, депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, невзирая на политическую принадлежность, готовы принять активное участие в работе с правительством республики, депутатами Государственного совета по реализации предложений», — констатировал депутат Госдумы Николай Малов.

Лидер чувашских единороссов Юрий Кислов «абсолютно уверен, что, взяв контроль над национальными проектами, партийная организация сумеет помочь Михаилу Васильевичу, действующей власти, достичь ещё больших результатов, чтобы Чувашия была самым лучшим регионом». Политик оживился, когда журналисты его попросили прокомментировать инициативы по укреплению здоровья мужчин в республике:

«Проект очень интересный, я слабо его знаю, но знаю, что он направлен на то, чтобы сохранить мужиков. Когда Михаил Васильевич заметил на послании, что до 2024-го должны выйти на средний возраст 78 лет — все захлопали, особенно мужики… Цель — здоровье получить. И дожить до 78 лет, а потом до 85. Может быть, вечная молодость будет, мы будем рады этому».

Комментарии оппозиции

Лидер фракции «Справедливая Россия» Игорь Моляков в числе «положительных моментов» выделил «более выверенную, более грамотную» речь и отсутствие «какого-то серьёзного давления» на оппозицию. По его словам, «все темы были ожидаемые», в то время как не обозначена позиция по ряду серьёзных проблем — к примеру, по «китайским инвестициям», коррупции и аресту вице-премьера — министра экономики. Что касается успехов, то Игорь Моляков считает, что «основные достижения, озвученные в послании, обеспечены городом Чебоксары», и глава «вынужден был» это признать:

«Мне показался несколько срежиссированным тот факт, что когда глава начинал говорить о городе, кто-то начинал хлопать. Это очень интересный показатель, который говорит о некотором противостоянии, хотя городская администрация всячески делает вид, что они в одной команде, и при любой возможности благодарит правительство, лично Игнатьева», — сказал парламентарий.

«В целом ощущение было вызванное кризисным явлением власти в республике. И поэтому для главы республики важно было показать не столько перед нами, сколько перед федеральным центром, что он уверен в себе, что, несмотря на предшествующие удары, он не сломлен, бодр, свеж. Мне кажется, это ему удалось. Но спасёт ли это от дальнейших кадровых решений? Сомневаюсь. В преддверии очень тяжёлых перемен глава понимает, что если уходить, то красиво и достойно», — полагает депутат.

Член фракции КПРФ в региональном парламенте Григорий Данилов считает, что «не хватало обозначения тех проблем, которые в обществе бурлят». Помимо коррупции, это вопросы демографии и безработицы, оттока трудоспособного населения:

«Не говорилось о том, что хотя продолжительность жизни растёт, рождаемость падает. А в корреляции со смертностью, по сути, происходит вымирание».

Лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов сообщил ИА REGNUM, что впервые его не пригласили на оглашение послания.

«Оппозиции места в театре не нашлось. Что же, началась предвыборная кампания Михаила Игнатьева, и теперь власть всего боится, даже собственной тени. На бумаге получается, что народ хорошо живёт. Я бы хотел пожить в такой республике, которую расписали», — с иронией отмечает политик.