Вашингтон, 24 апреля, 2019, 10:36 — ИА Регнум. Если бы заявление, подобное тому, что сделал американский посол, сделал бы президент США, можно было бы говорить о том, что наши страны стоят на пороге реальной войны, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 24 апреля, комментируя высказывания Джона Хантсмана.

6-й флот США

Как сообщалось ранее, посол США в России назвал развернутую в Средиземном море авианосную группировку «сигналом для Москвы», которая «должна прекратить свою дестабилизирующую деятельность, если действительно стремится к улучшению отношений с США» — такая информация была представлена в официальном пресс-релизе Шестого флота ВМС США.

«Случай с заявлением посла США в России Джона Хантсмана, которое он сделал в ходе посещения американских авианосцев, находящихся в Средиземном море, — это, конечно, случай вопиющий. Вот уж точно разнузданная недипломатичность.

Если бы подобное заявление после подобного посещения исходило от президента США, я бы сказал, что наши страны на пороге реальной войны. Поскольку это говорит американский посол, скажу, что наши страны находятся в разгаре пропагандистской войны. Причём американцы явно чувствуют, что её проигрывают.

Про дипломатический поединок я и не говорю: это как если бы один из участников, проиграв на рапирах, грозил бы противнику бандой уголовников за углом.

Возможно, однако, что американского дипломата просто «подставили»: заявления-то Джона Хантсмана опубликованы не на сайте посольства и тем более — не на сайте Госдепа, а на сайте 6 флота ВМС США. Другими словами, вполне вероятно, что он «хвалил» военных в узком кругу, а они решили «похвалить» себя на весь мир. Тщательнее в таких случаях надо вопросы публичности прорабатывать!

Как бы то ни было, но до принесения извинений я бы подверг Джона Хантсмана полной изоляции в России месяца на три. А не извинится, так вел бы дело к его вынужденному отъезду домой. Такие заявления без должной реакции оставлять нельзя», — отметил Михаил Демурин.