Санкт-Петербург, 24 апреля, 2019, 12:21 — ИА Регнум. 24 апреля массовая многопользовательская онлайн-игра World of Warships получила крупное дополнение, вводящее в игру линию советских линкоров и игровое событие «Победа», в котором игроки соревнуются за две фракции — «Честь» и «Славу». Геймдизайнеры компьютерного издательства Wargaming St. Petersburg Андрей Лысак и Владимир Титарчук рассказали корреспонденту ИА REGNUM о рабочем процессе: чем они руководствовались при создании обновления к World of Warships.

Андрей Одинцов ИА REGNUM Советский линейный корабль. Компьютерная игра World of Warships

Андрей Лысак, ведущий гейм-дизайнер, работал над проектом с 2011 года.

«Корабли часто легендизируют. Они — эпичные, совершенно безумные железные машины, это самые крупные вещи, построенные человечеством, двигающиеся, военные, гигантские плавучие города из безумного количества стали.

Это вдохновляет людей, которые любят игры о кораблях».

На вопрос, сложно ли было создавать игру и что его вдохновляло, он ответил:

«Больше всего драйвит создание интересной игры, я прежде всего фанатик геймплея. чтобы людям нравилось в это играть. Увлекательный процесс можно сделать как и про эльфов, так и про танки, и про все что угодно. Исторический сеттинг в этом смысле дает как исторические бенефисы, в том смысле, что уже есть история, которую не нужно придумывать (людям не нужно воображать никаких эльфов при наличии реального прошлого). Но это также накладывает невозможное количество ограничений на нашу работу: появляются вещи, которые ну никак не соотносятся вместе. Необходимо сделать так, чтобы людям было интересно играть и за обычные корабли, и за гигантские военные линкоры с их огромной площадью и невероятными боевыми пушками. А рядом с ними плавает маленький эсминец, у которого главная задача — разведка и скорость, этот кораблик почти что из фольги сделан, с маленькой такой пушечкой. И соотнести все эти параметры так, чтобы было хорошо всем — невероятный челлендж».

Владимир Титарчук, старший геймдизайнер, активно участвовал в развитии игрового события «Победа». На вопрос корреспондента ИА REGNUM о мотивах создания этого нововведения, геймдизайнер ответил:

«Мы вдохновлялись эстетикой послевоенной советской эпохи — видно на иллюстрациях и на скриншотах праздничных постоянных камуфляжей для советских кораблей 8 уровня. Но это не новость.

А вот то, что соревнование начнётся в преддверии майских праздников и Дня Победы — и, соответственно, называется «Победа» — это стоит упомянуть. Знаю, что очевидно — но порой слышатся упрёки, что разработчики не помнят свою историю и не считают этот день памятным праздником. Так вот — мы помним!»

Обновление «Советские линкоры» включает 8 кораблей, из которых только один был построен в реальности. Игра World of Warships была запущена в 2015 году компанией Wargaming St.Petersburg. В игре участники отвечают за свой военный флот и ведут морские бои друг с другом. Игровой процесс отличает историческая направленность и высокая детализированность кораблей.