Симферополь, 24 апреля, 2019, 09:03 — ИА Регнум. Численность отдельных видов фауны Крыма увеличилась после возвращения полуострова в состав РФ, сообщило Министерство экологии и природных ресурсов республики Крым.

Природа Крыма

Виды животных, популяция которых возросла за прошедшие пять лет, — это зайцы-русаки, благородные олени и муфлоны. Помимо этого увеличилось количество некоторых хищников лисиц и волков.

Данное явление специалисты связывают с двумя факторами: улучшением работы природоохранных организаций и климатическими изменениями.

По информации экспертов, зимний период на территории полуострова теперь характеризуется более высокими температурами. Это создало для зайцев очень благоприятные условия обитания.

Волк, которого в последний раз наблюдали в Крыму в 1970 году, вновь появился на его землях в 2005. На сегодня там существует локальная популяция в 300 особей.

Но, по данным, собранным учёными, не все виды демонстрируют рост своей численности. Отмечено сокращение популяций енотовидных собак, барсуков, каменной куницы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM улучшить работу природоохранных структур потребовал губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, заявивший: «Необходимо убрать из структуры Севприроднадзора бестолковые звенья, начальников разных административных. Нужно заниматься надзорными действиями, а не бумажной работой».