Токио, 24 апреля, 2019, 08:41 — ИА Регнум. В Японии все атомные электростанции (АЭС), не отвечающие нормам антитеррористической безопасности, будут остановлены. Об этом 24 апреля сообщает Kyodo со ссылкой на решение Комиссии по ядерному регулированию страны.

Newsliner Икатская атомная электростанция. Япония

Отмечается, что срок, который необходим АЭС на создание защиты на своих атомных объектах, будет устанавливаться в индивидуальном порядке. При этом никаких отсрочек предоставляться не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2011 году в Японии произошло землетрясение магнитудой 9,0. Подземные толчки вызвали волну цунами, которая обрушилась на побережье префектуры Фукусима и повредила АЭС «Фукусима — 1». Эта авария стала крупнейшей на атомной станции после катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 года и сопоставимой с ней по масштабу.

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