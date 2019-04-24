Нижний Новгород, 24 апреля, 2019, 06:03 — ИА Регнум. В городе Кулебаки (Нижегородской области) вокруг мемориала воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, возник скандал. Объект покрасили в розовый цвет, фото этого появилось в соцсетях и вызвало шок у жителей, которые сочли неэтичным столь «гламурный» цвет для мемориала. Власти города уже пообещали привести объект в надлежащий вид и перекрасить памятник, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иллюстрация: Принтскрин из vk.com группы «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ| «

«Говорят, краска осталась от ремонта школы, не пропадать же добру», — именно с таким сообщением в одной из групп соцсетей появилось фото «обновлённого памятника».

Иллюстрация: Принтскрин из vk.com группы «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ| «

Ситуация вызвала недоумение и шок у жителей региона:

«За мемориалом следят, он не обшарпанный, это гордость города, и так не лучше. Я как местная жительница, которая временно переехала в приволжскую столицу, пребываю в шоковом состоянии», «Вот это номер перед 9 мая. Гламурная могила безымянным солдатам? Мне тут больше нечего сказать», «Это жутко, розовый цвет — это что, цвет Победы? С ума сошли, как можно?», «Сказали, что завтра перекрасят! Это хозяйственники нахулиганили…», «Этот мемориал — это гордость нашего города! И если хозяйственники креативят, пусть готовятся получить за это, непризнанные гении», «Жители города Кулебаки, соберитесь, перекрасьте сами, пожалуйста!», «Это нормально? Розовый?!», «Да лучше бы вообще не трогали…», «Нужно исправить этот позор, наши деды проливали свою кровь и отдавали свою жизнь за нас, а мы вот такую почесть воздаём!!!».

Позднее в соцсетях с официального аккаунта городского округа Кулебаки появилось сообщение, в котором сообщалось, что власти города не выбирали данный цвет, а благоустройство проводит МКУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление».

«Цветовое решение», естественно, мы не выбирали. Хозяйственное предприятие при проведении работ по обновлению вазонов на площади посчитало, что и памятник можно «обновить». В настоящее время меры приняты. Естественно, всё будет устранено незамедлительно. По заверениям руководства хозяйственной службы, завтра все будет приведено в нормальное состояние», — уточнили 23 апреля представители официальной группы администрации городского округа.