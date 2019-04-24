Лондон, 24 апреля, 2019, 05:44 — ИА Регнум. Группа активистов из Великобритании намерены запустить воздушный шар, изображающий президента США Дональда Трампа в подгузнике, во время приезда американского лидера в Соединенное Королевство, сообщает газета The Guardian.

Pax Ahimsa Gethen Надувной Дональд Трамп

По словам издания, активисты планируют запустить шар в июне, во время визита Трампа в Великобританию. Отмечается, что подобный шар активисты запускали уже в прошлом году, однако на этот раз надувной «Трамп» будет в пять раз больше по размеру, а на его изготовление уйдет 70 тысяч фунтов стерлингов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о возможном визите президента США Дональда Трампа в Великобританию в июне 2019 года. Предполагается, что в ходе визита Трамп посетит Букингемский дворец, а сама поездка будет приурочена к 75-й годовщине высадки войск союзников Нормандии в годы Второй мировой войны.