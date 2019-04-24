Лондон, 24 апреля, 2019, 05:32 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй одобрила участие китайской телекоммуникационной корпорации Huawei в создании мобильной сети 5G в стране, несмотря на угрозы США, сообщает газета The Daily Telegraph.

Kārlis Dambrāns Эмблема Huawei

Газета сообщает, что совет национальной безопасности на своем заседании согласился на участие Huawei в создании телекоммуникационной инфраструктуры для мобильных сетей пятого поколения в стране. Отмечается, что компания получит ограниченный доступ к коммуникационной системе Соединенного Королевства. Тем не менее данное решение вызвало беспокойство у главы МВД Саджида Джавида, главы МИД Джереми Ханта и министра обороны Гэвина Уильямсона.

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Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля госсекретарь США Майк Помпео предупредил американских союзников, что Соединенные Штаты могут прекратить обмен разведданными и стратегической информацией в случае использования ими оборудования китайской корпорации Huawei. По его словам, использование продукции Huawei создает риск утечек данных и шпионажа в пользу Китая.