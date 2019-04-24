Новосибирск, 24 апреля, 2019, 03:34 — ИА Регнум. На станции Курундус в Новосибирской области загорелись три дома из-за пала травы, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС России.

Пожар

Сообщается, что пожарные получили сообщение о возгорании в 13:59 по местному времени (16:59 по московскому). По прибытию на место происшествия спасатели обнаружили, что огнем охвачены семь зданий, из которых три — жилые частные дома. За два часа пожарным удалось ликвидировать возгорание.

Отмечается, что таким образом более 300 домов в населенном пункте оказались спасены. По предварительной версии, пожар возник из-за пала травы — огонь перекинулся с травы на здания. Информации о пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля в Чувашии из-за пала сухой травы произошло 20 пожаров. В результате пожаров сгорели шесть домов. Пострадавших не было.