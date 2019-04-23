Брюссель, 23 апреля, 2019, 20:51 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в телефонном разговоре поздравил Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины. Об этом он сообщил 23 апреля в своём микроблоге в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

«Только что побеседовал с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Я поздравил его с победой и пригласил в ближайшем будущем посетить штаб-квартиру НАТО», — написал Столтенберг.

Генсек НАТО добавил, что Североатлантический альянс готов и далее оказывать Украине «политическую и практическую поддержку».

Напомним, ранее сегодня состоялись телефонные разговоры Владимира Зеленского с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и главой Европейского совета Дональдом Туском. Лидеры ЕС также подтвердили дальнейшую поддержку Украины.