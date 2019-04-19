Николаев, Украина, 12 января, 2024, 20:31 — ИА Регнум. Боец Вооружённых сил Украины расстрелял офицера в Николаевской области. Об этом сообщило издание «НикВести».

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/globallookpress

Эту информацию подтвердил руководитель Николаевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона Андрей Клёпов.

«Инцидент произошёл вечером 7 января, около 21:00 (20:00 мск). Старшина роты шесть раз выстрелил в командира из собственного автомата», — говорится в сообщении.

Это произошло в воинской части в посёлке городского типа Березнеговатое. По словам источника, знакомого с ситуацией, у старшины произошла серьёзная конфликтная ситуация с замкомроты. Причины конфликта неизвестны. Однако после очередной словесной перепалки старшина схватил оружие и шесть раз выстрелил в своего оппонента. Затем военнослужащий сам свёл счеты с жизнью.

Отмечается, что на эмоциональное состояние сержанта могло повлиять длительное нахождение на фронте. В боевых действиях он участвовал с конца февраля 2022 года.

В настоящее время по факту происшествия начали расследование, устанавливают все обстоятельства убийства.

Как сообщало ИА Регнум, два военных ВСУ застрелили сослуживца, чтобы попасть в российский плен. После удара по позициям украинских сил в районе Новосёловского российские военные при захвате позиций ВСУ обнаружили троих выживших, им предложили сдаться. Один из украинских бойцов попытался воспрепятствовать этому, его убили сослуживцы.

9 декабря военнослужащий ВСУ застрелил трёх своих сослуживцев, после чего покончил жизнь самоубийством. Инцидент произошёл в городе Мирнограде на временно подконтрольной киевскому режиму территории ДНР. Боец находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате возникшего конфликта один из военнослужащих схватил автомат Калашникова, выстрелами из которого убил трёх сослуживцев. Осознав тяжесть совершённого поступка, он свёл счёты с жизнью в помещении летней кухни.