Пекин, 23 апреля, 2019, 20:15 — ИА Регнум. Почти 342 млрд юаней (около 50 млрд долларов) сэкономлены в КНР предприятиями и физическими лицами в первом квартале 2019 года в результате проведения новой политики по сокращению налогов, сообщает 23 апреля Синьхуа со ссылкой на данные Главного государственного налогового управления (ГГНУ) КНР.

Twicopy.org Юань

Меры в области налоговой политики принимаются с лета 2018 года и включают реформы подоходного налога на физических лиц и снижение ставок НДС. Общий объем налоговых сокращений в этих сферах превысил 265 млрд юаней. Остальной эффект, по заявлению официального представителя ГГНУ Цай Цзыли, достигнут уже в этом году. Произошло это за счет введения налоговых льгот для малых и микропредприятий, а также дальнейшего снижения ставки НДФЛ.