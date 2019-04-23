Санкт-Петербург, 23 апреля, 2019, 18:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поддержал предложение главы Санкт-Петербурга Александра Беглова создать новую парковую зону и театрально-выставочный комплекс на месте планировавшегося строительства «судебного квартала». Такое заявление, как сообщает РИА «Новости», глава государства сделал в ходе осмотра площадки в рамках своего визита в Санкт-Петербург 23 апреля.

Kremlin.ru Владимир Путин ознакомился с концепцией нового парка

Здания Верховного суда, судебного департамента и несколько жилых домов планировалось построить на набережной Невы на месте снесённого комплекса научного центра «Прикладная химия». Ври губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов представил Владимиру Путину альтернативный проект по обустройству парковой зоны и строительству театрально-выставочного комплекса «Арт-парк».

Путин одобрил проект, отметив в том числе его удачное расположение.

«Во-первых, масштаб какой, во-вторых — место, прямо на берегу Невы, с выходом потом к Петропавловской крепости и на стрелку Васильевского острова. Виды, достойные мировых столиц», — цитирует агентство президента.

Как сообщает ТАСС, Владимир Путин не исключил, что таким образом Санкт-Петербург сможет посоревноваться с Москвой, где на месте гостинцы «Россия» был создан парк «Зарядье». При этом, общаясь с журналистами, Президент отметил, что питерский парк будет даже «чуть получше» московского.

Ранее Александр Беглов заявил, что на пересмотр решения о строительстве судебного квартала может повлиять мнение самих петербуржцев. «Вся работа должна быть максимально открытой», — подчеркнул он. Глава города сообщил, что проект требует переоценки «с точки зрения пользы для жителей и гостей города».