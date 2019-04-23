Нижний Новгород, 23 апреля, 2019, 17:31 — ИА Регнум. В ходе поездки по канатной дороге Нижний Новгород — Бор вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсудили вопросы развития Гребного канала и строительства трамплина К-60. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Government-nnov.ru Глеб Никитин и Ольга Голодец обсудили вопросы развития Гребного канала и строительство трамплина К-60

По словам Никитина, нижегородский Гребной канал — один из лучших в стране.

«Обязательно будем развивать культуру гребного спорта, планируем выделять на это ресурсы. Это полностью соответствует географической специфике региона и сложившимся традициям» — заверил губернатор.

По его словам, в настоящее время идет активное строительство трамплина К-60 в районе Сенной площади. Сдача объекта запланирована на 2020 год.

«С учетом рельефа и исторических традиций мы предлагаем принять решение по развитию комплекса трамплинов, строительства К-95 и К-125. Реализация такого проекта выходит за региональные рамки, поэтому решение должно приниматься на федеральном уровне», — отметил Никитин.

На Бору Никитину и Голодец показали проект семейного парка, который планируется реализовать за счет частных инвестиций.

Кроме того, губернатору и вице-премьеру представили проект ремонтно-реставрационных работ в башнях Нижегородского кремля

ИА REGNUM напоминает, Ольга Голодец находится в Нижнем Новгороде с рабочим визитом 23 апреля.

Ранее зампреду правительства представили концепцию развития территории стадиона «Нижний Новгород», а также проекты легкоатлетического манежа и плавательного комплекса, отвечающего требованиям Международной федерации водных видов спорта.

По мнению Голодец, сделать пространство, где можно проводить в том числе и международные соревнования, просто необходимо для физического развития детей.

«Будем делать все, чтобы запустить проект. Хочется помогать тем регионам, которые так интенсивно, так четко развиваются. И здесь Нижегородская область — один из лучших регионов России», — сказала она.

Вице-премьер примет участие в передаче эстафеты Всероссийского театрального марафона Приволжскому федеральному округу от Уральского.