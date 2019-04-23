Кишинёв, 23 апреля, 2019, 16:18 — ИА Регнум. Молдавский оппозиционный блок ACUM снова пригласил Партию социалистов на переговоры о путях вывода страны из-под контроля олигарха Владимира Плахотнюка. Как передает ИА REGNUM, правая оппозиция выразила готовность обсуждать с партией президента Игоря Додона «каждый этап процесса деолигархизации страны — от формирования рабочих органов парламента до утверждения функционального правительства, способного внедрять необходимые законы».

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

В ACUM заявили, что досрочные выборы в нынешних условиях и при сохранении нынешней смешанной избирательной системы, выгодны только правящей Демпартии. Правый блок предложил социалистам провести новый раунд переговоров 24 апреля.

В ответ один из лидеров Партии социалистов Ион Чебан заявил о готовности партии к дискуссиям, но только на основе ранее выдвинутых социалистами требований: создание официальной коалиции, коалиционного правительства, избрание спикера парламента от Партии социалистов и предоставление им в правительстве ряда должностей — глав МИД, Минобороны, МВД и вице-премьера по «реинтеграции».

Придут ли социалисты на переговоры с правым блоком 24 апреля, Чебан так и не сообщил.

Ранее Партия социалистов отказалась от предложения ACUM создать рабочую группу для выработки общего пакета инициатив по «деолигархизации» страны и выводу государства из-под контроля Плахотнюка.

До сих пор социалисты и ACUM уже несколько раз приглашали друг друга на встречи. При этом параллельно социалисты вели переговоры с Демпартией Владимира Плахотнюка и приблизились к созданию коалиции с демократами, используя политический «торг» с ACUM как прикрытие.

При этом Москва шлет Додону недвусмысленные сигналы о необходимости союза с правой оппозицией против Плахонтюка, в то время как Додон пытается убедить российских «партнеров» в недоговороспособности правых и пользе коалиции с Демпартией Плахотнюка.