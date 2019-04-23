Мадрид, 23 апреля, 2019, 16:01 — ИА Регнум. «В истории Украины с момента обретения независимости в 1991 году ни один из президентов не получал на выборах такой поддержки, как Владимир Зеленский (больше 70% против менее 30% Петра Порошенко)», — пишет испанское издание El Pais, подводя итоги голосования украинцев. До минувшего воскресенья лучший результат принадлежал Леониду Кравчуку (61,6% в первом туре в декабре 1991 года). В мае 2014-го, тоже в первом туре и в обстоятельствах, угрожавших существованию Украины, Порошенко победил с результатом 54,7%.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы на Украине

Почти пять лет спустя украинцы наказали этого политика и предпринимателя за коррупцию, за войну, свои лишения и неуверенность в собственной безопасности, отмечает испанское СМИ. «Я результат ваших ошибок», — сказал Зеленский Порошенко в пятницу, 19 апреля, на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Так и есть, считает El Pais, однако полученное триумфатором на выборах — это лишь кредит, аванс за внушающий надежду проект изменений, чреватый неизвестностью, а не вознаграждение за реальное управление. Если оставить за скобками словесное остроумие, победителю только предстоит продемонстрировать свою способность осуществлять политику.

Не считая территорий, «находящихся под контролем России или входящих в ее орбиту» (так издание называет Крым, Донецк и Луганск, — прим. ИА REGNUM ), Зеленский получил поддержку большинства избирателей по всей Украине: на востоке, на западе, в центре, на севере и на юге.

«Таким образом подтвердилось, что вмешательство Москвы в целях экспансии сплотило избирателей, которые в прошлом представляли собой два больших лагеря, имеющих две разных государственных концепции», — утверждает El Pais.

Зеленский пока не раскрыл всех своих карт ни в политической программе, ни при формировании команды, что позволило Порошенко обвинить его в наличии «кота в мешке». Бывший артист заявил без подробностей, что рассчитывает на возвращение Крыма, когда в России сменится режим. Что касается отделившихся территорий на востоке, новый президент отверг военный путь, выступил за дипломатию и попросил помощи у журналистов в информационном наступлении — отказавшись при этом разговаривать с лидерами повстанцев.

Зеленский хочет прекращения огня и перезапуска переговоров в Минске с участием новых представителей сторон, отмечает испанское СМИ. Своим приоритетом он назвал возвращение домой всех украинцев, ставших «узниками войны», — от солдат, захваченных в плен на востоке страны, до моряков, задержанных Россией в Керченском проливе.

«Политический ландшафт Украины формируется вокруг президента, который должен будет показать способность сформировать эффективную команду и навязать свою волю олигархам, в том числе считавшемуся его финансовым покровителем Игорю Коломойскому. Украинский правящий класс в прошлом уже показал быстроту переориентации на победителей и бегства от побежденных. Таким образом, можно ожидать очередного переформатирования партий и блоков ради соответствия новым условиям», — резюмирует El Pais.