Новосибирск, 23 апреля, 2019, 15:24 — ИА Регнум. Президиум ЦК КПРФ на расширенном заседании сегодня, 23 апреля, одобрил работу мэра Новосибирска Анатолия Локтя, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Алябьева ИА REGNUM Анатолий Локоть

По итогам заседания, на котором была представлена программа развития Новосибирска «От пятилетки преодоления — к пятилетке развития», участники поддержали выдвижение Локтя на второй срок.

«В этом году, — отметил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, — Анатолий Евгеньевич Локоть вновь идёт на выборы мэра Новосибирска. Он уже отработал пять лет. В Новосибирске тоже есть серьёзные подвижки. Готова программа прорыва в будущее, в том числе и в научной области».

«5 апреля я выступал с обращением к новосибирцам, в котором не подводил итоги, а представил план развития города на следующие пять лет, — сказал в свою очередь Анатолий Локоть. — Это семь позиций, связанных, во-первых, с созданием комфортной среды, с транспортной доступностью, с развитием социальной сферы, со здоровьем и спортом».

«Свои горизонты развития Новосибирска» Локоть связал с осуществлением двух мегапроектов: «Академгородок 2.0» и молодёжный чемпионата мира по хоккею в 2023 году.

Напомним, полномочия действующего мэра Новосибирска Анатолия Локтя истекли 22 апреля. Выборы состоятся в единый день голосования — 8 сентября 2019 года. О намерении участвовать в выборной кампании ранее заявили депутат Законодательного собрания Новосибирской области Дарья Украинцева (ЛДПР), бывший владелец и руководитель компаний по производству алкогольных напитков Сергей Проничев («Партия Роста») и Анатолий Локоть (КПРФ). Кроме того, общественная организация «У нас на Шлюзе» предложила депутату Горсовета Новосибирска Наталье Пинус выдвинуть свою кандидатуру, а председатель совета новосибирского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Анатолий Кубанов назвал возможного кандидата от СР — им может стать известный политический деятель Иван Стариков, если будет согласован как кандидат лидером партии Сергеем Мироновым и центральными органами СР.