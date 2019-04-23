Таллин, 23 апреля, 2019, 12:45 — ИА Регнум. В последние 20 лет Россия выдала множество политических авансов Прибалтике, и всякий раз они играли против России, остается узнать, как своим новым капиталом распорядится Керсти Кальюлайд, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 23 апреля, комментируя заявления президента Эстонии по итогам ее визита в Москву.

Kremlin.ru Керсти Кальюлайд и Владимир Путин

Как сообщалось ранее, Кальюлайд сказала, что ее визит в Россию и встреча с Владимиром Путиным ставят Эстонию на один уровень с другими странами ЕС и НАТО. По словам президента Эстонии, страна становится «настоящим государством», когда лидеры этой страны (в ее лице) участвуют в прямых переговорах и «говорят сами», а не ждут, пока скажут за них.

«Ещё в конце 1980-х годов эстонцы начали активно торговать на Западе своим «знанием России». Оно, действительно, было немалым: им были известны существенные политические и финансовые детали, касающиеся «элиты» нашей страны в то время, и особенно в 1990-е. Это «знание» распространялось и по линии западных политических организаций, и по линии спецслужб.

По мере возрастания степени разнузданности эстонского реваншизма контакты сокращались, «знание» таяло. Соответственно, и авторитет эстонцев, их способность влиять на решения, принимаемые по России в рамках НАТО и ЕС, сокращались. Кальюлайд предприняла правильный шаг, чтобы эту ситуацию исправить, и с полным основанием ставит это себе в заслугу.

Нам остаётся отследить, в каком направлении сработает эта «постановка Эстонии на один уровень другими странами Евросоюза и НАТО». Поспособствует ли она вразумлению этих западных организаций, их отказу от бесперспективной политики усиления давления на нашу страну, или же Эстония продолжит настраивать Запад в антироссийском ключе, как и делала до решения Владимира Путина принять эстонского президента в Москве. Посмотрим, изменится ли отношение эстонских этнорадикалов к русским в Эстонии. Проследим за Кальюлайд и Эстонией в целом в дни вокруг 9 мая. Понаблюдаем за бизнес-интересами известных россиян, заинтересованных в прибалтийских, в частности эстонских, деловых возможностях…

За два последних десятилетия я не помню ни одного случая, когда политический аванс, выданный нами прибалтам, сыграл бы не против России. Отдельные бизнесмены — да, выигрывали, но страна в целом — нет. Посмотрим, как получится в этот раз», — отметил Михаил Демурин.