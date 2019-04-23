Москва, 23 апреля, 2019, 12:34 — ИА Регнум. Журнал Forbes отобрал самые дорогие объекты недвижимости российских бизнесменов в Великобритании. Список опубликован на сайте Forbes.

Sohu.com Уитанхерст – частная резиденция Андрея Гурьева. Лондон

Так, самый дорогой дом принадлежит основному владельцу Millhouse Роману Абрамовичу стоимостью 170 млн фунтов. Трехэтажный особняк расположен на улице Кенсингтон Пэлас Гарденс в Лондоне.

На втором месте находится особняк генерального директора ПАО «ФосАгро» Андрея Гурьева. Дом стоимостью 150 млн фунтов расположен в Лондоне на Хайгейт Вест Хилл. Замыкает тройку лидеров особняк экс-главы Банка Москвы Андрея Бородина (150 млн фунтов).

В десятку списка также попали два дома бывшего топ-менеджера Газпрома Андрея Гончаренко (130 млн и 105 млн), особняк сына совладельца Лукойла Антона Федуна — 100 млн, а также недвижимость экс-главы Внешэкономбанка Владимира Чернухина (85 млн), совладельца «Альфа-Групп» Германа Хана (85 млн), предпринимателя Ольги Слуцкер (70 млн) и совладельца «Альфа-Групп» Михаила Фридмана (65 млн).

Напомним, ранее Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов России. Так, возглавил рейтинг крупнейший акционер «Сибура» и «Новатэка» Леонид Михельсон, его состояние оценивается в $24 млрд.

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