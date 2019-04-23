Москва, 23 апреля, 2019, 11:52 — ИА Регнум. Политика правительства РФ остаётся прежней, а значит, роста доходов населения ждать не приходится, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 23 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз Министерства экономического развития РФ, эксперты которого спрогнозировали в 2019 году рост реальных располагаемых доходов населения РФ на один процент.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика

«При нынешнем правительстве РФ условий для роста доходов населения нет, — сказал Хазин. — Во всяком случае, если пять лет подряд уровень жизни падает, экономика падает, а вы говорите о том, что эта тенденция меняется, то будьте любезны объяснить, из-за чего она меняется. Политика правительства остается прежней, налоги растут, ситуация ухудшается, а значит, нельзя рассчитывать, что вдруг ни с того ни с сего доходы населения сами собой вдруг подскочат. Поэтому я считаю, что это просто откровенное враньё, но с другой стороны, чего вы хотите от правительства? Оно же не будет писать на самого себя заявления в стиле: «Уровень жизни будет снижаться и не пора ли нас уволить?»

При этом экономист обратил внимание на то, что Министерство экономического развития прогнозирует рост очень осторожно.

«Поскольку они понимают, что роста не будет, они делают всё очень аккуратно, — отметил Хазин. — Иными словами, эти показатели роста находятся на уровне статистической погрешности».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Минэкономразвития РФ, реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) жителей России в 2019 году продолжат расти.

«Реальные располагаемые доходы населения в 2019 г. выйдут в положительную область с ростом на один процент в годовом выражении и продолжат расти», — гласит документ под названием «Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 гг.».