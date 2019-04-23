Чебоксары, 23 апреля, 2019, 10:05 — ИА Регнум. В Чувашии возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями в ГУП «Чувашавтотранс», которое в сентябре 2018 года признано банкротом. Речь идёт о распоряжении государственным имуществом, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Чувашии по итогам совместной проверки с сотрудниками управления Генпрокуратуры России в ПФО.

Иван Шилов ИА REGNUM Общественный транспорт в Чувашии

По данным ведомства, были выявлены факты неправомерного распоряжения государственным имуществом предприятия.

«Это по совокупности причинило существенный вред как непосредственно предприятию, так и охраняемым законом интересам общества. Установлено, что конкурсное руководство ГУП «Чувашавтотранс» заключило договор о передаче в аренду с 1 декабря 2018 автостанции «Новосельская», расположенной в Чебоксарах, определенному юридическому улицу. Указанная сделка совершена вопреки ранее состоявшемуся решению кредиторов.

В последующем данное юридическое лицо передало объекты недвижимости, расположенные на территории автостанции, в субаренду трём юридическим лицам и четырём индивидуальным предпринимателям. При этом сумма арендных платежей более чем 2,3 раза превышала размер оплаты, передаваемой указанным юридическим лицом в ГУП «Чувашавтотранс» за аренду соответствующей территории», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»).

Напомним, 2 февраля 2018 года в отношении «Чувашавтотранса» было введено наблюдение. В сентябре Арбитражный суд Чувашии вынес решение о признании предприятия банкротом и открытии конкурсного производства — соответствующее резолютивное решение составлено 20 сентября. «Чувашавтотранс» обслуживал 231 городских и пригородных маршрутов, два междугородных и 23 межобластных.

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Напомним, в 2019 году на продажу выставлялась автостанция «Новосельская», начальная цена которой составила 62 155 35 рублей. В её состав входят, в частности, нежилое помещение площадью 179,8 кв. метров, право аренды земельного участка площадью 8280 кв. метров (из земель населенных пунктов, находящихся в государственной собственности Чувашии), система видеонаблюдения, шлагбаумы, кассовый павильон на автобусной остановке «Роща», движимое имущество. Торги признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.