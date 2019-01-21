Автостанции «Чувашавтотранса» выставлены на аукцион

Чебоксары, , 10:31 — REGNUM В рамках банкротства ГУП «Чувашавтотранс», который являлся единственным государственным перевозчиком, на торги выставляются две автостанции и нежилое помещение, используемое как магазин автозапчастей. Всё имущество расположено в Чебоксарах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Организатором торгов выступает конкурсный управляющий «Чувашавтотранса» Юрий Парамонов. Согласно документу, на торги выставлены ещё три лота. Самым дорогим лотом является автостанция «Новосельская», начальная цена которого составляет 62 155 35 рублей. В его состав входят, в частности, нежилое помещение площадью 179,8 кв. метров, право аренды земельного участка площадью 8280 кв. метров (из земель населенных пунктов, находящегося в государственной собственности Чувашии), система видеонаблюдения, шлагбаумы, кассовый павильон на автобусной остановке «Роща», движимое имущество.

Чуть дешевле, в 60 058 014 рублей, определена начальная стоимость автостанции «Привокзальная». Лот, в частности, включает одноэтажное кирпичное здание с пристроем площадью 249,10 кв. метров, право аренды земельного участка площадью 7180 кв. метров, металлический навес, систему видеонаблюдения, движимое имущество.

Также продаётся нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого девятиэтажного дома по улице Эльменя, 7. Площадь объекта составляет 117,2 кв. метра, начальная цена лота — 3 501 200 рублей.

Шаг аукциона во всех лотах — 5%, задаток для участия — 10%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первым лотом стало главное административное здание предприятие, которое находится в центре Чебоксар. Начальная цена лота №1 определена в сумме почти 91 млн рублей. Ранее здание несколько раз пытались продать, в августе его оценили в 67,3 млн рублей. Также оценено имущество двух автоколонн в районах, общая стоимость составила около 15 млн рублей.

Напомним, в реестр требований кредиторов включены требования на общую сумму 55 701 663,85 рублей. Из них наибольшая сумма приходится на УФНС — 41 418 279,31 рубля.

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