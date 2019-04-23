Москва, 23 апреля, 2019, 09:40 — ИА Регнум. Проверку куриных яиц высшей и отборной категории 38 торговых марок завершило в преддверии Пасхи Российская система качества (Роскачество). Об этом сообщается на сайте организации.

(сс) thedabblist Куриные яйца

Так, эксперты проверили куриные столовые яйца по 35 показателям качества и безопасности. В частности, специалисты проверяли продукцию на наличие антибиотиков, сальмонеллы и иных патогенных микроорганизмов, а также обращали внимание на свежесть яиц, состояние скорлупы и наличие витаминов (А, Е, D3 и другие).

«Все яйца, представленные в веерном исследовании, были безопасны, — говорится в сообщении. — Специалисты не выявили в них тяжелых металлов, пестицидов, антибиотиков, повышенного количества микроорганизмов и бактерий группы кишечной палочки».

Отмечается, что яиц, которые бы полностью соответствовали критериям высококачественной продукции, в текущем году не выявили. Предыдущая проверка выявила двух производителей — «Ленту» и «Самое вкусное», — которые получили за свою продукцию «Знак качества».

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Согласно результатам испытаний, продукция всех брендов содержала необходимое количество витаминов А, Е, D3, однако почти все образцы выявили нехватку омега-3 и омега-6. Кроме того, специалисты выяснили, что почти все куриные яйца были свежими.

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