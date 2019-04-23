Грозный, 23 апреля, 2019, 09:20 — ИА Регнум. В Чечне подняты по тревоге военнослужащие 42-й мотострелковой дивизии, дислоцированной в республике. Широкомасштабные учения с участием авиации и бронетехники начались 23 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Южного военного округа. Всего будет задействовано около 300 единиц техники, в том числе штурмовики Су-25СМ, зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», самоходные артиллерийские установки «Акация».

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На место проведения учений уже совершили марш более 2000 военнослужащих. Они будут отрабатывать навыки боевых действий в условиях активности диверсионно-разведывательных групп противника, учиться преодолевать участки местности, условно зараженные радиацией.

Кроме того, мотострелки отработают тактику наступления и маневренной обороны, приемы контрбатарейной борьбы и противодействия ударным беспилотникам. В учениях также будут задействованы вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор». Аэромобильные группы отработают высадку из них на боевых квадроциклах в глубоком тылу противника. Предстоят также боевые стрельбы танков Т-72Б3, бронетранспортеров БТР-82А, боевых машин пехоты БМП-2.

Как сообщало ИА REGNUM, в горах Карачаево-Черкесии с 8 по 14 апреля проходили батальонные учения горных мотострелков, в которых участвовали около 1,5 тыс. военнослужащих мотострелковой горной бригады Южного военного округа, дислоцированной в республике. В учениях было задействовано 400 единиц военной техники.

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