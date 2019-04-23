Москва, 23 апреля, 2019, 08:36 — ИА Регнум. Законопроект, который вводит понятие «качество пищевой продукции» и закрепляет принципы здорового питания, разработан Роспотребнадзором. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Покупка продуктов

Документ разработан по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева в рамках реализации Стратегии повышения качества пищевой продукции в РФ до 2030 года. Под качественным понимается продукт, соответствующий трем обязательным требованиям: безопасности, показателям полноценности рациона и питания и показателям потребительских свойств того или иного продукта.

Ранее Медведев поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой представить инициативы по совершенствованию контроля качества продуктов питания и воды.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор намерен взять под контроль качество питьевой воды и воздуха. Соответствующая интерактивная карта будет создана к 2021 году.

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