Иерусалим, 23 апреля, 2019, 07:36 — ИА Регнум. Израильские СМИ нашли причины поражения, которое потерпел на выборах президента Украины действующий глава государства Пётр Порошенко. Так, по мнению израильского журналиста Аншеля Пфеффера, фиаско Порошенко потерпел отчасти из-за того, что на Украину был запрещён ввоз «любимой украинцами» российской водки. Об этом он написал в своей статье для издания Haaretz.

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При этом, отмечает журналист, Порошенко не смог заставить избирателей забыть, что в торговле с Россией есть и его доля, а граждане в то же время больше не могли покупать в своих магазинах русскую водку.

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Кроме того, Пфеффер обращает внимание на то, что Порошенко не смог решить главные для страны проблемы, такие как коррупция, экономический спад и военный конфликт на юго-востоке страны.

«Всё это положило конец его президентству», — уверен автор.

По мнению журналиста, с «небосклона» вместе с Порошенко уйдут и такие политики, как Юлия Тимошенко, так как им на смену уже пришёл хоть и «абсолютный новичок в политике», но являющейся «консолидирующей и незапятнанной фигурой».

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля на Украине состоялся второй тур выборов президента страны. По результатам обработки 99% протоколов шоумен Владимир Зеленский с большим отрывом обгоняет своего оппонента с результатом 73,21% голосов. Действующий глава государства Пётр Порошенко смог заручиться поддержкой 24,46% избирателей.

Напомним, в декабре 2015 года указом правительства Украины был введён запрет на ввоз ряда российских товаров. Затем эмбарго несколько раз продлевалось, а список запрещённых к ввозу товаров расширялся. Такие меры коснулись, в частности, мяса крупного рогатого скота и птицы, свинины, субпродуктов на их основе, рыбы, молочных продуктов, макаронных и хлебобулочных изделий, сигарет, а также пива и водки.