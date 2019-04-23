Шри-Джаяварденепура-Котте, 23 апреля, 2019, 04:05 — ИА Регнум. Спецслужбы Соединенных Штатов и Индии предупреждали власти Шри-Ланки об опасности терактов, передает телеканал CNN со ссылкой на министра экономических реформ Шри-Ланки Харшу де Сильву.

Indi Samarajiva Полицейский. Шри-Ланка

Он заявил, что правительство Шри-Ланки получало из-за рубежа информацию, что в стране «произойдет что-то ужасное», однако эта информация не дошла до премьер-министра страны. Де Сильву добавил, что теракты являются не провалом спецслужб страны, а «неспособностью адекватно отреагировать» на полученное предостережение.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате серии терактов в Шри-Ланке 21 апреля в общей сложности погибли 290 и получили ранения 500 человек. Атаке террористов подверглись католические церкви во время пасхальной мессы в Коломбо, а также в городах Негомбо и Баттикалоа. Позднее, 23 апреля, власти страны объявили о введении режима чрезвычайного положения.