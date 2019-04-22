Вашингтон, 23 апреля, 2019, 01:44 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп рассказал детям о строительстве стены на границе с Мексикой в ходе традиционного мероприятия в честь Пасхи в Белом доме, сообщает газета The Hill.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Стена

Сообщается, что во время мероприятия один из детей сказал американскому президенту «продолжайте строить стену». В ответ Трамп заявил, что строительство стены уже идет.

«Вы это видели? Он станет консерватором, когда вырастет», — пошутил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля Пентагон заключил контракты с двумя компаниями, которые будут принимать участие в строительстве стены на границе с Мексикой, на сумму около $1 млрд. Отмечается, что работы по этим заказам планируется завершить осенью 2020 года.