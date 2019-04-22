Нижний Новгород, 22 апреля, 2019, 19:45 — ИА Регнум. Пожар в Кстовском районе на территории садоводческих некоммерческих товариществ «Березка» и «Отдых» локализован на площади 1 га. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС. К тушению пожара привлекался вертолет Ми-8 МЧС России.

Пожар

Огнем повреждено 11 строений, из которых восемь находятся на территории СНТ «Отдых», остальные — в «Березке».

Погибших и пострадавших нет. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ведомство предупреждает об ухудшении пожароопасной обстановки и призывает не сжигать сухую растительность. С начала сезона зафиксировано 300 случаев возгораний из-за перехода огня с травы, уничтожено несколько жилых домов.

ИА REGNUM напоминает, сообщение о возгорании в кстовских садовых товариществах поступило в единый центр 112 в 13:55 мск.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горели 17 садовых домиков.

В 15:08 к месту тушения пожара с аэродрома «Стригино» вылетел вертолет. В 16:03 мск открытое горение было ликвидировано. Вертолет осуществил семь сбросов воды.