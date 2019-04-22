Москва, 22 апреля, 2019, 19:17 — ИА Регнум. На Украине состоялись президентские выборы, и теперь Москве вновь следует напомнить Киеву и мировому сообществу о правовых и исторических основаниях воссоединения Крыма с Россией. В связи с этим комитет Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками выступил с соответствующим заявлением. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 апреля заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«К власти приходит человек, который достаточно приблизительно разбирается в существующей проблематике. Главная претензия к нему в том, что у него нет программы действий, он «плавает» во многих вопросах. И в этот самый момент очень важно, чтобы мы ещё раз подчеркнули, в чём с правовой точки зрения, исторической и политической точки зрения, состоит наша позиция, связанная с Крымом», — заявил Затулин.

«Если мы это не сделаем, то, с одной стороны, породим, может быть, какие-то ложные надежды. А с другой стороны, позволим и дальше развивать риторику об «аннексии» полуострова в 2014 году, которая не подтверждается, конечно, обстоятельствами Крымского референдума 2014 года. А если заглянуть ещё глубже в историю, то выяснится, что Крым — это российская территория, которая была незаконно у России отобрана», — подчеркнул он.

Он напомнил, что украинская политическая элита в своих обвинениях в адрес России пренебрегает историческими фактами, почему-то преподнося решение 1954 года, которое было продиктовано президиумом Верховного Совета СССР, РСФСР и УССР, как некий образец правильного, законного, справедливого решения.

Однако то, что передача полуострова произошла в рамках единого государства, никак не меняет самого факта произвола советского руководства.

«Мы никак не можем с этим согласиться. Не спросили мнения наших бабушек, дедушек, отцов, матерей. Не спросили мнения граждан России и не соблюли даже те нормы и законы Конституции, которые требовали принятия законного решения представителей граждан — не президиумов, а самих Верховных Советов СССР, РСФСР и УССР. Этого сделано не было. Всё было сделано впопыхах, в презрении к необходимости соблюдения буквы закона», — пояснил Затулин.

Если на Украине политическая элита продолжит выдвигать возвращение Крыма в качестве условия нормализации российско-украинских отношений, тогда эти отношения не смогут быть нормализованы никогда — время компромиссов любой ценой ради формального поддержания дружественных отношений безвозвратно осталось в 1990-х годах, уверен парламентарий.

И до тех пор, пока Киев будет трактовать события 2014 года как аннексию территории, никакое примирение двух стран невозможно, вне зависимости от того, кто будет занимать пост президента Украины — Пётр Порошенко или Владимир Зеленский, подчеркнул депутат.

«В отличие от ситуации с Донбассом, в которой мы выступаем как гаранты Минских соглашений, предусматривающих строго на определённых условиях, которые на сегодня не выполнены, возвращения Донецка и Луганска в общеполитическое правовое пространство Украины, никто в России ни сейчас, ни в будущем не собирается возвращать Крым Украине или делать подарок, подобный тому, который сделал Хрущёв в 1954 году», — указал Затулин.

Заявление опубликовано специально после президентских выборов на Украине, чтобы не создать формального повода для обвинений российской стороны в попытке каким-либо образом повлиять на исход выборов на Украине, добавил депутат.