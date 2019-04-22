Мадрид, 22 апреля, 2019, 17:25 — ИА Регнум. Сравнив нового президента с испанским артистом, юмористом и режиссером Эмилио Арагоном, El Mundo подчеркивает: «Зеленский воплощает собой новую политику, политику «антипослания». У него нет выбранной траектории, по которой о нём можно судить, он почти не давал интервью в ходе кампании, его программа неизвестна, а дебаты с Порошенко были набором кратких и несвязных прокламаций в области от патриотизма до трудоустройства».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Актер превратился в президента, — пишет другое издание, El Pais. — Украина в это воскресенье решила вручить управление страной Владимиру Зеленскому, комику без малейшего политического опыта. С помощью кампании, нацеленной на борьбу с коррупцией — большим камнем, давящим на плечи стране — и системой, сорокаоднолетний Зеленский отобрал президентское кресло у ветерана Петра Порошенко». СМИ указало на то, что актер сумел «зацепить» своих избирателей, разочарованных политической элитой и олигархией, ритмом и тоном шоу.

Разрыв между участниками второго тура выборов был столь огромным, что Порошенко пришлось признать свое поражение еще до того, как был объявлен официальный результат. Недовольство украинцев экономической ситуацией, постоянными коррупционными скандалами, страдания от конфликта на востоке, уже стоившего жизни 13 тысячам человек — всё это привело актера к власти.

«Зеленский возглавит последнюю европейскую страну, находящуюся в состоянии войны, геостратегическое государство, отмеченное напряженными отношениями с Россией», — подчеркивает El Pais. Издание также отмечает, что Украина вчера пополнила список стран, отдавших бразды правления лидерам, стоявшим вне политики в момент агитации. К схожим явлениям испанское СМИ относит брексит в Соединенном Королевстве, избрание магната Дональда Трампа президентом США и Движение пяти звезд в Италии, вдохновленное комиком Беппе Грилло.

ABC также посчитало, что на Украине победил популизм, что может сказаться и на России. «Российский эксперт из центра Политбюро 2.0 Евгений Минченко убежден, что произошедшее вчера на Украине будет иметь серьезные последствия для России, когда начнутся выборы. По его мнению, Зеленский навязывает планете новый стиль — более открытый, искренний, противостоящий истеблишменту и использующий новые каналы коммуникации и мобилизации», — рассказывает мадридское издание.

La Vanguardia сделала упор на том, что украинцы выбрали новое и неизвестное взамен хорошо знакомого старого. «Молодой и новый. Таким будет следующий президент бывшей советской республики Украина», — пишет каталонское СМИ, сообщая, что Зеленский набрал больше 73% голосов, оставив далеко позади предыдущего президента, «представителя старой политики, который за пять лет не сумел решить серьезных проблем страны». Издание также отметило, что Зеленский на втором туре победил во всех регионах, за исключением Львова, а явка на выборах составила 62,07%.

Несмотря на всю разницу между ними, в фундаментальных вопросах Порошенко и Зеленский сходятся во мнениях, признает La Vanguardia («например, это курс на сближение с Европейским союзом и НАТО, который был характерен для Майдана»). СМИ добавляет, что критика Зеленского как непрофессионального политика должна остаться в прошлом. «Понятно, что для Украины это неизведанная территория, но не в других широтах», — пишет издание, приводя в пример актеров-президентов Рональда Рейгана в США и Джозефа Эстраду на Филиппинах. «Был ли ты артистом или пришел в политику из другой области, это не определяет ни успех, ни провал».