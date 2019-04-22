ТПУ «Саларьево» открылось в Новой Москве — фоторепортаж
Москва, 22 апреля, 2019, 16:19 — ИА Регнум. В Москве открылся транспортно-пересадочный узел (ТПУ) «Саларьево», передаёт 22 апреля корреспондент ИА REGNUM.
Участвовавший в церемонии открытия мэр Москвы Сергей Собянин назвал ТПУ крупнейшим в Новой Москве.
«Пассажиры могут приехать сюда на личном автомобиле, автобусе или такси, пересесть на метро и через полчаса быть в центре города», — сказал он.
ТПУ расположен на пересечение Киевского шоссе и строящейся дороги «Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе». Он занимает площадь 15,5 тысяч гектаров. Ожидается, что каждые сутки объектом будут пользоваться около 115 тысяч пассажиров.
Комплекс объединит станцию метро «Саларьево», международный автовокзал два паркинга с общим объёмом в 5000 мест, а также ТРК «Саларис».