Москва, 22 апреля, 2019, 16:19 — ИА Регнум. В Москве открылся транспортно-пересадочный узел (ТПУ) «Саларьево», передаёт 22 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Международный автовокзал «Саларьево»

Дарья Антонова ИА REGNUM ТПУ «Саларьево»

Участвовавший в церемонии открытия мэр Москвы Сергей Собянин назвал ТПУ крупнейшим в Новой Москве.

Дарья Антонова ИА REGNUM ТПУ «Саларьево»

Дарья Антонова ИА REGNUM Международный автовокзал «Саларьево»

«Пассажиры могут приехать сюда на личном автомобиле, автобусе или такси, пересесть на метро и через полчаса быть в центре города», — сказал он.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин во время открытия ТПУ «Саларьево»

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин во время открытия ТПУ «Саларьево»

Дарья Антонова ИА REGNUM ТПУ «Саларьево»

ТПУ расположен на пересечение Киевского шоссе и строящейся дороги «Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе». Он занимает площадь 15,5 тысяч гектаров. Ожидается, что каждые сутки объектом будут пользоваться около 115 тысяч пассажиров.

Дарья Антонова ИА REGNUM ТПУ «Саларьево»

Дарья Антонова ИА REGNUM Международный автовокзал «Саларьево»

Дарья Антонова ИА REGNUM Международный автовокзал «Саларьево»

Дарья Антонова ИА REGNUM Международный автовокзал «Саларьево»

Комплекс объединит станцию метро «Саларьево», международный автовокзал два паркинга с общим объёмом в 5000 мест, а также ТРК «Саларис».

Дарья Антонова ИА REGNUM Международный автовокзал «Саларьево»