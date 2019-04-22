Москва, 22 апреля, 2019, 14:28 — ИА Регнум. Санкции США против Ирана были введены ранее, включая нефтяное эмбарго. Однако для группы основных потребителей иранской нефти — Турции, Японии, Южной Кореи, Индии и Китая — было сделано исключение, срок действия которого истекает 2 мая 2019 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.

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«Новость The Washington Post, что этот срок не будет продлеваться, и запрет на покупку иранской нефти станет полным, сегодня стала драйвером роста цен на нефтяном рынке. Стоимость барреля сорта Brent выросла на 2,5%, уверенно закрепившись выше $73 за баррель», — отметил эксперт.

Ценовая ситуация на рынке ставит под сомнение вероятность продления соглашения ОПЕК+ об ограничении объемов нефтедобычи. Скорее всего, члены организации экспортеров нефти на следующей встрече в Вене 25 июня будут обсуждать увеличение квот на добычу.

«Участники нефтяного рынка в большей степени заинтересованы в поддержании стабильности на рынке, чем в неконтролируемом росте котировок. Поэтому будут приняты меры для восстановления баланса между спросом и предложением», — полагает Калачев.

Как сообщало ИА REGNUM, газета The Washington Post написала, что администрация президента США Дональда Трампа может прекратить делать исключения для своих союзников в освобождении от санкций за импорт нефти из Ирана.

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