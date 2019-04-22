Москва, 22 апреля, 2019, 14:05 — ИА Регнум. Совфед одобрил закон о работе российского сегмента интернета, передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля.

geralt Интернет

«Россия останется частью мирового интернета, но устойчивость и надежность будет выше», — заверил один из авторов законопроекта член Совфеда Андрей Клишас.

Закон, авторами которого являются члены Совфеда Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой, вызвал широкий общественный резонанс.

На цифровизацию предполагается выделение порядка 130 млрд рублей, напомнил Клишас, указав на то, что вкладывать средства, не обезопасив российский сегмент интернета, неправильно.

Документом, в частности, определяются необходимые правила маршрутизации трафика. Создается возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи. Определяются трансграничные линии связи и точки обмена трафиком. Их владельцы, операторы связи, обязываются при возникновении угрозы обеспечить возможность централизованного управления трафиком.

В случаях возникновения угроз Роскомнадзор может осуществлять централизованное управление интернетом в утвержденном правительством РФ порядке. Вводится возможность проведения учений. Нормы начнут действовать с 1 ноября.

При этом ряд норм вступит в силу 1 января 2021 года. Речь идет о положениях, касающихся криптографической защиты информации и норм о национальной системе доменных имен.

Координацию деятельности по формированию доменных имен, входящих в группы доменных имен, составляющих российскую национальную доменную зону, осуществляет НКО, одним из учредителей которой является Российская Федерация и которая является зарегистрированным владельцем баз данных этой зоны в международных организациях распределения сетевых адресов и доменных имен.