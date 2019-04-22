Санкт-Петербург, 22 апреля, 2019, 13:54 — ИА Регнум. 22 апреля в Санкт-Петербургской консерватории состоится литературно-музыкальный вечер «Гоголь P.S.». На концерте, посвященном 210-летию великого русского писателя Николая Гоголя, прозвучат мировые премьеры петербургских композиторов Екатерины Ивановой-Блиновой, Василия Михеенко, Влады Малаховской, Антона Гладких, Анны Кузьминой, Ригель Винской и Светланы Нестеровой. По мнению одного из организаторов вечера — Союза композиторов России — это будет настоящее «путешествие в мистический мир гоголевской прозы». Интересно, что донести его до зрителя призвана по большей части электронная музыка в исполнении ансамбля современной музыки «Звуковые пути» под руководством Александра Радвиловича. В концерте примут участие актеры Наталья Мартынова и Олег Калабаев.