Санкт-Петербург, 22 апреля, 2019, 13:47 — ИА Регнум. Железнодорожный эшелон с образцами техники и вооружения, захваченной российскими войсками у международных террористов в Сирии, прибудет 24 апреля на Московский вокзал Санкт-Петербурга в рамках военно-патриотической акции «Сирийский перелом».

Николай Хижняк ИА REGNUM Передвижная выставка «Сирийский перелом» в Краснодаре

Акция проходит с 23 февраля и завершится 27 апреля. Поезд с трофеями прошел от Москвы до Владивостока по 60 населенным пунктам и в данный момент держит путь в обратном направлении.

Как сообщили 22 апреля в пресс-службе Западного военного округа, петербуржцы и гости города смогут увидеть более 500 образцов бронетанковой и инженерной техники, артиллерийского вооружения, бронеавтомобилей, холодного и огнестрельного оружия, обезвреженных самодельных взрывных устройств, экипировки и оборудования террористов.

В числе оружия боевиков, которое больше никогда не будет направлено против мирных людей и законных властей, — танк Т-55, боевая машина пехоты ACV-15, бронированный штурмовой автомобиль, «джихад-мобиль» на базе Jeep Grand Cherokee, тоннельная машина, самоходный минный трал и другие экспонаты.

В четырех вагонах эшелона организованы экспозиции различного вооружения, в том числе беспилотников, в одном из вагонов развернута выставка работ российских военных художников и фотографов. Пояснения посетителям дадут военнослужащие, непосредственные принимавшие участие в военной операции в Сирии.

«Для гостей выступят творческие коллективы Западного военного округа, которые исполнят всенародно любимые песни военного времени. Также будет развернута полевая кухня с традиционным горячим чаем и гречневой кашей», — отметили в ЗВО.

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Как сообщало ИА REGNUM, прибытие эшелона военно-патриотической акции «Сирийский перелом» с огромным интересом было воспринято в российских регионах. На уникальную экспозицию успели посмотреть десятки тысяч людей, взрослых и детей. Однако в некоторых городах, где уже побывал эшелон с трофеями, это вызвало неоднозначную реакцию. В частности, в Краснодаре несколько активистов потребовали ограничить доступ лиц в возрасте до 18 лет к экспонатам сирийской войны.

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