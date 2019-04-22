На Украине Зеленский празднует победу, в Грузии — беспорядки: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 22 апреля, 2019, 14:00 — ИА Регнум.
- На Украине обработка протоколов подходит к концу;
- Дания намерена бороться с киберугрозами;
- Остров Русский готовят к встрече глав России и Северной Кореи;
- Полицейские пострадали при столкновениях в Грузии;
- Совфед заинтересовался гидроузлом в Нижегородской области.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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