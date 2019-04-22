Якутск, 22 апреля, 2019, 12:05 — ИА Регнум. Субсидированные авиабилеты для жителей региона, которые хотят улететь дешевле в центральную часть России или на юг страны, не продают и не реализуют, а бросают как подачку. Такое мнение высказал депутат Госдумы РФ от республики Федот Тумусов («Справедливая Россия»), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Икар и Мудрецы». реж. Федор Хитрук. 1976. СССР Скоро только так и будем летать

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«Вернулись времена дефицита, — констатировал он. — Авиакомпании опять «выбросили» ограниченное число субсидированных билетов для Дальнего Востока. Помните ещё такой глагол? Он не имеет никакого отношения к нормальной торговле. И вот уже в кассах длинные очереди, вот уже этих билетов опять не хватает».

Федот Тумусов пришёл к выводу, что в огромной и богатейшей стране нет денег на то, чтобы раз и навсегда обеспечить транспортную связанность.

«А не издеваться над своими гражданами. Успеют — не успеют купить «выброшенное». Повезёт — не повезёт. Не повезет — и вместо 10 тысяч рублей придётся платить в 6−10 раз больше, чтобы просто попасть в столицу страны. У кого есть такие деньги? На кого рассчитаны такие цены? И ведь речь идёт лишь о сообщении со столицами регионов, а нужно ещё добраться до них — например с севера Якутии до Якутска. Во сколько встанет такая дорога?», — задаётся вопросом Федот Тумусов.

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Он также выражает опасения, что те, кто всё-таки успел достать льготные авиабилеты, могут, прилетев в Москву, узнать, что льготных мест дешёвых гостиниц там уже не осталось: «Дума приняла «антигостевой закон». Нужно тебе, допустим, лечиться? Все деньги потратил на билет? Значит, не повезло».

«Хватит издеваться над людьми. Государство раз и навсегда должно решить: выделять деньги на постоянное субсидирование авиабилетов. И не для отдельных категорий в отдельные месяцы, а для всех и всегда. Иначе у нас не будет общей страны. Не поймём сейчас эту простую мысль — дальше будет поздно», — констатировал Федот Тумусов.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля в дальневосточных регионах возобновилась продажа льготных авиабилетов, часть стоимости которых субсидируется из бюджета страны. На эти цели были выделены дополнительные средства. Ранее аналогичный транш уже поступал «Аэрофлоту», но был быстро исчерпан, и продажа билетов была прекращена.

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