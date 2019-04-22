Москва, 22 апреля, 2019, 11:03 — ИА Регнум. Профильные комитеты Совфеда совместно с Минтрансом и Министерством экологии обсудят ситуацию вокруг строительства гидронапорного узла в Нижегородской области. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля, такое поручение дано по итогам выступления члена Совфеда Александра Вайнберга.

Government-nnov.ru На берегу Волги

В ходе пленарного заседания Совфеда Вайнберг обратил внимание на проблемы вокруг строительства гидроузла для оптимизации судоходства на реке Волге.

«Ко мне поступило много обращений жителей Нижнего Новгорода. По мнению экспертов, это нанесет значительный экологический ущерб нижегородскому краю, поскольку (предполагается) подтопление и размывание четырех кладбищ из 14 действующих, скотомогильника и других опасных экологических объектов», — сказал сенатор.

Он также рассказал о возможной альтернативе решения этого вопроса.

«Вариант строительства третьей ветки городецкого шлюза отметки 63 метра экономически намного целесообразнее — в 40 раз», — говорит парламентарий.

Вайнберг провел аналогию со строительством в Чебоксарах.

«Вы прекрасно помните историю со строительством Чебоксарской ГЭС с отметкой 63 и подъемом до 68», — указал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Чебоксарская ГЭС в 1967 году стала всесоюзной ударной стройкой. Пуск первого гидроагрегата водохранилища состоялся на пониженной отметке — 63 метра, по проекту работы по подъему водохранилища до проектных 68 метров должны были быть завершены в 1987 году, но спустя десятилетия этого не произошло. Из-за не проектной отметки происходит обмеление реки, что, в свою очередь, также ведёт к лимитированию пропускной способности и затрудняет судоходство.

Чебоксарское водохранилище находится на территории трёх субъектов России — Нижегородской области, Чувашии и Марий Эл. Чувашия совместно с гидроэнергетиками планомерно выступает за подъём уровня воды до проектной отметки, а власти Марий Эл и Нижегородская область — против повышения, опасаясь затопления своих территорий. Ущерб Марий Эл в случае завершения строительства Чебоксарской ГЭС на повышенной отметке оценили в 689 млрд рублей.

Нижегородские власти в качестве альтернативного проекта предлагают строительство низконапорного гидроузла, проект которого оценивается в 43 млрд рублей и вошёл в федеральную стратегию развития внутреннего водного транспорта. Во время общественных слушаний по проекту возник протест со стороны населения, экологов, которые отметили, что только в Балахне, которая больше всех пострадает от возможного затопления в случае строительства гидроузла, экологический ущерб может достичь 330 млрд рублей. Научный совет Российской академии наук по проблемам геоэкологии, инженерной геологии и гидрогеологии ещё в 2015 году предложил в качестве альтернативного проекта гидроузлу создание в районе нижегородского Городца третьего шлюза, выходящего в Волгу существенно ниже двух существующих.