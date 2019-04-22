Москва, 22 апреля, 2019, 10:40 — ИА Регнум. Совфед одобрил закон, ужесточающий наказание для водителей, скрывшихся с мета ДТП с тяжкими последствиями, передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля.

ДТП

Закон устраняет пробел, выявленный Конституционным судом.

Поправками в Уголовный кодекс водитель, скрывшийся с места ДТП с тяжелыми последствиями, фактически приравнивается к водителю, находящемуся в состоянии опьянения — как алкогольного, так и наркотического.

Таким образом создаются равные условия в уголовном преследовании лица, скрывшегося с места совершения ДТП, в отношении которого возможность подтвердить состояние опьянения на момент совершения преступления утрачена, и лица, управляющего транспортным средством в указанном состоянии, оставшегося на месте ДТП.

Корреспондирующие поправки в КоАП Совфед также одобрил на заседании.