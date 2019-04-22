Санкт-Петербург, 22 апреля, 2019, 10:20 — ИА Регнум. В центре Петербурга, на Пионерской площади, два вечера подряд горожане и гости Северной столицы могли наблюдать фантасмагорию образов художников, чьи произведения невозможно потрогать или повесить на стене музея. В субботу и воскресенье здесь проходил фестиваль «Чудо света».

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители фестиваля Чудо света

Темой фестиваля стал Год театра. Поэтому и «полотном» для проекций, посвященных театральному искусству, был выбран фасад Театра юных зрителей им. А.А. Брянцева (ТЮЗ). Он хорошо знаком с детства всем, кто вырос в Петербурге.

Дарья Драй ИА REGNUM Фестиваль Чудо света на Пионерской площади

Дарья Драй ИА REGNUM Фестиваль Чудо света на Пионерской площади

Дарья Драй ИА REGNUM Выступление артистов во время шоу

Организатором фестиваля стал комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга. То, что именно это ведомство традиционно поддерживает подобные световые фестивали, совсем не случайно.

Дарья Драй ИА REGNUM Выступление артистов во время шоу

Дарья Драй ИА REGNUM Проекция на фасаде здания ТЮЗа во время фестиваля Чудо света

Дарья Драй ИА REGNUM Фрагмент мультимедийного шоу

«Крупные событийные мероприятия являются одним из тех драйверов, которые обеспечивают несоизмеримый вклад в развитие туризма в России, в Санкт-Петербурге. И для нас <…> является огромной честью и радостью, что, благодаря таким масштабным, не побоюсь сказать, праздникам город стремится посетить всё больше путешественников, в том числе зарубежных», — говорит председатель комитета Евгений Панкевич.

Дарья Драй ИА REGNUM Выступление артистов во время шоу

Дарья Драй ИА REGNUM Проекция на фасаде здания ТЮЗа во время фестиваля Чудо света

Дарья Драй ИА REGNUM Чудо света

Главным объектом световых инсталляций стало само здание ТЮЗа на Пионерской площади. Фасад здания стал театральной сценой, на которой зрители увидели красочное и необычное мультимедийное шоу.

Дарья Драй ИА REGNUM Проекция на фасаде здания ТЮЗа во время фестиваля Чудо света

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители фестиваля Чудо света

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители фестиваля Чудо света

На фестивале «Чудо света» в 2019 году впервые был применен способ создания живых картин с использованием виртуальной реальности. Также новинкой стало применение технологии дополненной реальности на массовом open air мероприятии.

Дарья Драй ИА REGNUM Фрагмент мультимедийного шоу

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители фестиваля Чудо света

Дарья Драй ИА REGNUM Фестиваль Чудо света на Пионерской площади

Чтобы оценить его возможности, ощутить эффект присутствия во время мультимедийного представления, необходимо было установить на свой гаджет мобильное приложение фестиваля «Чудо света».

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители фестиваля Чудо света

Дарья Драй ИА REGNUM Мобильные телефоны

Частью двухдневного шоу также стала пиротехника, закодированная по тайм-коду. Салюты были вплетены в мультмедийный контент.

Дарья Драй ИА REGNUM Салют во время фестиваля Чудо света

Дарья Драй ИА REGNUM Салют во время фестиваля Чудо света

Дарья Драй ИА REGNUM Салют во время фестиваля Чудо света