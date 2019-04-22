Санкт-Петербург, 22 апреля, 2019, 10:20 — ИА Регнум. В центре Петербурга, на Пионерской площади, два вечера подряд горожане и гости Северной столицы могли наблюдать фантасмагорию образов художников, чьи произведения невозможно потрогать или повесить на стене музея. В субботу и воскресенье здесь проходил фестиваль «Чудо света».

Дарья Драй ИА REGNUM
Зрители фестиваля Чудо света

Темой фестиваля стал Год театра. Поэтому и «полотном» для проекций, посвященных театральному искусству, был выбран фасад Театра юных зрителей им. А.А. Брянцева (ТЮЗ). Он хорошо знаком с детства всем, кто вырос в Петербурге.

Дарья Драй ИА REGNUM
Фестиваль Чудо света на Пионерской площади
Дарья Драй ИА REGNUM
Фестиваль Чудо света на Пионерской площади
Дарья Драй ИА REGNUM
Выступление артистов во время шоу

Организатором фестиваля стал комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга. То, что именно это ведомство традиционно поддерживает подобные световые фестивали, совсем не случайно.

Дарья Драй ИА REGNUM
Выступление артистов во время шоу
Дарья Драй ИА REGNUM
Проекция на фасаде здания ТЮЗа во время фестиваля Чудо света
Дарья Драй ИА REGNUM
Фрагмент мультимедийного шоу

«Крупные событийные мероприятия являются одним из тех драйверов, которые обеспечивают несоизмеримый вклад в развитие туризма в России, в Санкт-Петербурге. И для нас <…> является огромной честью и радостью, что, благодаря таким масштабным, не побоюсь сказать, праздникам город стремится посетить всё больше путешественников, в том числе зарубежных», — говорит председатель комитета Евгений Панкевич.

Дарья Драй ИА REGNUM
Выступление артистов во время шоу
Дарья Драй ИА REGNUM
Проекция на фасаде здания ТЮЗа во время фестиваля Чудо света
Дарья Драй ИА REGNUM
Чудо света

Главным объектом световых инсталляций стало само здание ТЮЗа на Пионерской площади. Фасад здания стал театральной сценой, на которой зрители увидели красочное и необычное мультимедийное шоу.

Дарья Драй ИА REGNUM
Проекция на фасаде здания ТЮЗа во время фестиваля Чудо света
Дарья Драй ИА REGNUM
Зрители фестиваля Чудо света
Дарья Драй ИА REGNUM
Зрители фестиваля Чудо света

На фестивале «Чудо света» в 2019 году впервые был применен способ создания живых картин с использованием виртуальной реальности. Также новинкой стало применение технологии дополненной реальности на массовом open air мероприятии.

Дарья Драй ИА REGNUM
Фрагмент мультимедийного шоу
Дарья Драй ИА REGNUM
Зрители фестиваля Чудо света
Дарья Драй ИА REGNUM
Фестиваль Чудо света на Пионерской площади

Чтобы оценить его возможности, ощутить эффект присутствия во время мультимедийного представления, необходимо было установить на свой гаджет мобильное приложение фестиваля «Чудо света».

Дарья Драй ИА REGNUM
Зрители фестиваля Чудо света
Дарья Драй ИА REGNUM
Мобильные телефоны

Частью двухдневного шоу также стала пиротехника, закодированная по тайм-коду. Салюты были вплетены в мультмедийный контент.

Дарья Драй ИА REGNUM
Салют во время фестиваля Чудо света
Дарья Драй ИА REGNUM
Салют во время фестиваля Чудо света
Дарья Драй ИА REGNUM
Салют во время фестиваля Чудо света
Дарья Драй ИА REGNUM
Салют во время фестиваля Чудо света